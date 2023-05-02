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Роза Сябитова оценила влияние ухода Tinder из РФ на знакомства россиян

Роза Сябитова заявила, что уход Tinder из России не помешает россиянам найти пару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уход из России компании Match Group, владеющей приложением для знакомств Tinder, не помешает находить пару. Для этого есть множество других способов познакомиться, считает телеведущая и сваха Роза Сябитова.

«Правило успешного знакомства — искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин — возьмете первое, что попало под руку. Интернет — это только возможность быстро найти информацию о человеке, а дальше нужно выходить в реальность. Чтобы найти одного из ста, сто анкет точно надо перелопатить. Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder — ничего не произошло вообще», — сказала Сябитова в беседе с «Абзацем» 2 мая.

Она добавила, что познакомиться можно в различных группах, на общественных и спортивных мероприятиях, найти пару в окружении друзей и родственников, в путешествиях, а также с помощью брачных агентств.

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Ранее в этот же день о своем уходе из России заявила компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder. Компания покинет российский рынок к 30 июня, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, в начале апреля, президент России Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. При этом он отметил, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление блокады, устроенной странами Запада. Так, успешная реорганизация многих отраслей помогла замене иностранной продукции на отечественную.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

В октябре Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщал, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.

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