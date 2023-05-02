Роза Сябитова оценила влияние ухода Tinder из РФ на знакомства россиян

Уход из России компании Match Group, владеющей приложением для знакомств Tinder, не помешает находить пару. Для этого есть множество других способов познакомиться, считает телеведущая и сваха Роза Сябитова.

«Правило успешного знакомства — искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин — возьмете первое, что попало под руку. Интернет — это только возможность быстро найти информацию о человеке, а дальше нужно выходить в реальность. Чтобы найти одного из ста, сто анкет точно надо перелопатить. Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder — ничего не произошло вообще», — сказала Сябитова в беседе с «Абзацем» 2 мая.

Она добавила, что познакомиться можно в различных группах, на общественных и спортивных мероприятиях, найти пару в окружении друзей и родственников, в путешествиях, а также с помощью брачных агентств.

Ранее в этот же день о своем уходе из России заявила компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder. Компания покинет российский рынок к 30 июня, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, в начале апреля, президент России Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. При этом он отметил, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление блокады, устроенной странами Запада. Так, успешная реорганизация многих отраслей помогла замене иностранной продукции на отечественную.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

В октябре Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщал, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.