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Компания-владелец Tinder объявила об уходе из России к 30 июня

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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, завершит уход из России к 30 июня. Об этом сообщается в ежегодном отчете компании во вторник, 2 мая.

«Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — приводит агентство Reuters цитату из отчета.

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Match Group владеет крупным портфелем онлайн-сервисов знакомств, таких как Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

До этого, 25 апреля, Mercedes-Benz AG прекратила работу своих электронных сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect на российском рынке. При этом сообщалось, что ранее активированные дополнительные функции, такие как навигация на жестком диске, видеорегистратор, интеграция смартфона, продолжат работать в автомобиле.

Ранее в том же месяце президент РФ Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. При этом он отметил, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление блокады, устроенной странами Запада. Так, успешная реорганизация многих отраслей помогла замене иностранной продукции на отечественную.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

В октябре 2022 года Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщил, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.

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