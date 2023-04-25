Mercedes-Benz прекратит работу своих электронных сервисов в России

Mercedes-Benz AG прекращает работу сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect на российском рынке с 25 апреля. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба компании.

«Невозможность дальнейшего предоставления сервисов Mercedes me connect в России обусловлена сменой владельца акционерного капитала АО «Мерседес-Бенц РУС» и выходом компании из группы Mercedes-Benz», — заявили в Mercedes-Benz AG.

При этом ранее активированные дополнительные функции: навигация на жестком диске, видеорегистратор, интеграция смартфона продолжат работать в автомобиле.

Ранее в этот же день «Автодом» сообщил, что купил российские активы Mercedes-Benz. В их числе компания-дистрибьютор автомобилей, подмосковный завод, лизинговая «дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей фирма.

В марте гендиректор «Автодом Подписка» Максим Шишко сообщил, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области будет налажено производство премиальных автомобилей китайского бренда, однако название не уточнил.

С февраля прошлого года ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в России или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных из-за спецоперации в Донбассе антироссийских санкций.