«Автодом» купил российские активы Mercedes-Benz

«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, сообщила 25 апреля пресс-служба автодилера.

«Холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО «Автодом»», — сообщил дилер.

В частности, к «Автодому» перешла компания АО «Мерседес-Бенц Рус» — официальный дистрибьютор в России. Кроме того, в перечне активов: подмосковный завод, лизинговая «дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей компания.

Кроме того, «Автодом» получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

О намерении уйти с российского рынка Mercedes-Benz объявил в конце октября прошлого года.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд в разговоре с «Известиями» допускал, что работников завода Mercedes-Benz в Подмосковье может ожидать сокращение или перепрофилирование деятельности и выпуск авто под другими марками.

С февраля 2022 года ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в России или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных из-за спецоперации в Донбассе антироссийских санкций.