Эксперт рассказал о последствиях ухода Mercedes-Benz из РФ для автовладельцев
Решение немецкого автоконцерна Mercedes-Benz продать доли в своих дочерних предприятиях в РФ может стать еще одной громкой историей, связанной с уходом с российского рынка, рассказал 26 октября «Известиям» специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.
По его словам, работников завода в Подмосковье может ожидать сокращение или перепрофилирование деятельности и выпуск авто под другими марками.
«Немецкий автоконцерн в будущем под нажимом европейских властей может потребовать прекратить реализацию в России своих автомобилей. Хотя мечтающим приобрести автомобиль Mercedes отчаиваться не стоит. Их можно будет купить и перегнать из стран Таможенного союза или других дружественных государств», — отметил эксперт.
О том, что автомобильный концерн Mercedes-Benz намерен покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних предприятиях дилеру «Автодом» заявили ранее в этот день в российском представительстве автогиганта. В том числе будут проданы доли в АО «Мерседес-Бенц Рус», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» и др.
Министерство промышленности и торговли РФ подчеркнуло, что поможет новому владельцу активов Mercedes в России подобрать технологического партнера для налаживания нового производства. Заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов уточнил, что новый владелец сможет осуществлять обслуживание автомобилей бренда, проданных в России.
С февраля ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. 11 октября стало известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга компании в Москве будут проданы российскому институту НАМИ (подведомственен Минпромторгу РФ).
До этого, 16 мая, Минпромторг объявил о переходе российских активов Renault в госсобственность. Автоконцерн передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы. Название предприятия изменилось на «Москвич». В начале сентября стало известно, что власти столицы планируют возобновить работу завода к концу 2022 года.