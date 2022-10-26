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Mercedes-Benz заявил о намерении уйти с российского рынка

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом». Об этом заявили в российском представительстве автогиганта 26 октября.

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Будут проданы, в частности, доли в АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

В свою очередь Минпромторг РФ уже сообщил, что поможет новому владельцу активов Mercedes в России подобрать технологического партнера для налаживания нового производства.

«Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz — компания «Автодом» — сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово», —- отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отметил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, после завершения сделки новый владелец сможет осуществлять обслуживание автомобилей бренда, проданных в России.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что компания Mercedes-Benz готовится в скором времени представить новый седан E-Class поколения W214, который стилистически будет тяготеть к более престижному S-Class. Новый седан E-Class серии W214 дебютирует в 2023 году, а следом выйдет универсал.

25 октября также стало известно, что премиальные подержанные автомобили из Европы стоимостью от 2 млн до 4 млн рублей являются оптимальным выбором для россиян. При этом предпочтение в основном отдается машинам немецких брендов, так как они ощутимо дешевле, чем в Евросоюзе (ЕС). Эксперт указал, что популярностью у россиян пользуются не только премиальные автомобили, но и массовые модели, например Volkswagen, Audi, BMW 3 Series, BMW 5 Series.

Новость дополняется.

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