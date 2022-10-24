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Mercedes готовится к выходу нового седана E-Class

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Фото: Mercedes-Benz
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Компания Mercedes-Benz готовится в скором времени представить новый седан E-Class поколения W214, который стилистически будет тяготеть к более престижному S-Class. Об этом 24 октября сообщило издание «Авторевю».

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Несмотря на то что на фото автомобиль был затянут в камуфлированную пленку, специалисты выразили мнение, что будущий E-Class будет сделан в традициях нынешнего S-Class, а не электрических EQ-моделей. По предварительной информации, интерьер машины тоже будет сделан в одном ключе с S-Class.

Под камуфляжной пленкой хорошо просматривалась фирменная решетка радиатора машины и знакомый дизайн светотехники. У машины будут выдвижные ручки дверей, хотя издание предположило, что их наверняка предложат за доплату.

Основу гаммы моторов составят четырехцилиндровые модификации. Специалисты не исключили, что на базе этих двигателей будут сделаны так называемые мягкие гибриды, а также полноценные подзаряжаемые гибриды.

Наиболее мощным версиям нового седана, скорее всего, достанется наддувный шестицилиндровый мотор. Бензинового V8 у нового E-Class не будет, с ним попрощались еще весной текущего года. По оценке специалистов, даже заряженные AMG-версии машины будут выпускаться с гибридной системой, которая будет связана с шестицилиндровым мотором.

Новый седан E-Class серии W214 дебютирует в 2023 году, а следом выйдет универсал.

22 сентября компания Mercedes-Benz представила новые модификации седана и универсала C-Class — спортивный Mercedes-AMG C63 S третьего поколения. Двухлитровый турбированный двигатель развивает 476 л.с. Такой выдающейся характеристикой его наделяет электрический турбокомпрессор, которому помогает размещенный на задней оси электродвигатель. В стандартную комплектацию входят полный привод 4Matic+, система подруливания задними колесами и литийионная батарея емкостью 6,1 кВт·ч. Модель поступит в продажу в Европе либо в конце 2022-го, либо в самом начале 2023 года.

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