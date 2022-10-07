ЦСР оценил потери покинувших Россию компаний в $200–240 млрд

Иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года уже потеряли от $200–240 млрд, следует из доклада Центра стратегических разработок (ЦСР). Документ опубликован на официальном сайте центра 7 октября.

«Из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, однако в расчете на ВВП такие потери имеют наибольшее влияние на экономику Финляндии, Швеции, Великобритании и Дании», — отметили аналитики.

По информации ЦСР, об уходе с рынка РФ заявили 129 крупнейших иностранных компаний.

Как уточняется, по состоянию на 9 сентября 7% крупнейших зарубежных компаний заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса, 34% ограничили деятельность на российском рынок, 15% решили покинуть РФ с передачей локального подразделения, 44% компаний работают в штатном режиме.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что сумма, которую потеряли заграничные компании, выглядит внушительно.

«Однако на уровне национальных экономик большинства стран, компании которых уходят из России, потери не превышают 1% от ВВП. Несколько выше потери Финляндии (2% ВВП), Швеции (1,5% ВВП), Великобритании (1,3% ВВП). Конечно, на уровне отдельных компаний потери могут быть выше, однако, согласно июньскому исследованию ВВС, у большинства иностранных компаний потребительского сектора на Россию приходилось менее 10% выручки», — рассказала она «Известиям».

Эксперт обратила внимание на важный вывод ЦСР: 69% иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка, приняли решение передать локальные подразделения новым собственникам и не менее 30% таких сделок, по оценкам аналитиков, предусматривают возможность возврата подразделения исходному владельцу.

«Это позволит сохранить деятельность предприятий и рабочие места, если предприятие сможет адаптироваться к изменившимся условиям. В ряде случаев это требует перестройки цепочек поставок, изменений в используемых материалах, оборудовании, технологиях и выпускаемой продукции», — отметила она.

Как следует из доклада, для рынка РФ наиболее существенным было присутствие иностранного бизнеса в таких технологически сложных секторах, как автомобилестроение (48%) и тяжелое машиностроение (9%). Но к этому можно добавить и значимость IKEA для российской мебельной отрасли, считает Беленькая.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям» 20 сентября сообщил, что организации, которые приостановили или прекратили работу на рынке России, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.