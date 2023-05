Депутат Милонов предложил альтернативу уходящему из России Tinder

Депутат Госдумы Виталий Милонов во вторник, 2 мая, после объявления об уходе из России приложения для знакомств Tinder предложил создать альтернативную социальную сеть с помощью православной церкви.

«Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь. Например, можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети. Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, политик предложил ввести в таких приложениях верификацию пользователей через «Госуслуги». Таким образом можно предотвратить создание «фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками», пояснил он.

Ранее в этот же день компания Match Group, владеющая Tinder, заявила о своем уходе из России. Компания покинет российский рынок к 30 июня.

Match Group владеет крупным портфелем онлайн-сервисов знакомств, таких как Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова высказала мнение, что уход из страны Match Group не помешает россиянам находить пару. Она добавила, что познакомиться можно в различных группах, на общественных и спортивных мероприятиях, найти пару в окружении друзей и родственников, в путешествиях, а также с помощью брачных агентств.