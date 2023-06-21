Пилота батискафов OceanGate уволили из-за слов о технических проблемах

Уволенный пилот OceanGate Дэвид Лохридж ранее предупреждал о том, что углеродная оболочка батискафов «Титан» не была должным образом протестирована на безопасность. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на материалы следствия.

По данным журналистов, Лохриджа наняли для проведения испытаний подводной субмарины, а затем уволили. Пять лет назад пилот заявил в документации, что оболочка аппарата не прошла достаточного количества испытаний.



Бывший сотрудник лаборатории отметил, что его увольнение стало следствием выявления этого технического недостатка и замечания руководству компании. По мнению специалиста, батискаф не может безопасно погружаться на глубину 4 тыс. м.

Кроме того, Лохридж сделал заявление, что OceanGate якобы отказалась от покупки иллюминатора, который можно было бы использовать на большой глубине с учетом техники безопасности.

Ранее в этот день из интервью основателя специализированной океанографической лаборатории OceanGate Стоктона Рашастало стало известно о том, что корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.



Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы (ВМС) США, в случае необходимости, готовы участвовать в поисках пропавшего в Атлантике батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».



Представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил журналистам, что воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Так, воздух в подводном аппарате, если батискаф не поврежден и до сих пор функционирует, закончится около 13:30 22 июня. По словам представителей береговой охраны, поисковые усилия пока не дали результатов.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня. Связь «Титана» с исследовательским судном «Полярный принц» прервалась примерно спустя 1 ч 45 мин. после погружения судна утром 18 июня.

Поиски «Титана» охватили практически 26 тыс. кв. км.

20 июня океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты».

В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).