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В США заявили о готовности ВМС к поискам пропавшего в Атлантике батискафа

Белый дом заявил о готовности ВМС США к поискам пропавшего в Атлантике батискафа
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Военно-морские силы (ВМС) США, в случае необходимости, готовы участвовать в поисках пропавшего в Атлантике батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Данную информацию подтвердил во вторник, 20 июня, на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Разумеется, президент (США Джо Байден. — Ред.) хочет, чтобы береговая охрана продолжала участвовать в этом. И ВМС США находятся в состоянии готовности на тот случай, если понадобятся, поскольку у них имеются глубоководные средства (погружения. — Ред.), которые не обязательно есть у береговой охраны», — сказал представитель Белого дома.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил журналистам, что воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Так, воздух в подводном аппарате, если батискаф не поврежден и до сих пор функционирует, закончится около 13:30 22 июня. По словам представителей береговой охраны, поисковые усилия пока не дали результатов.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня. Связь «Титана» с исследовательским судном «Полярный принц» прервалась примерно спустя 1 час 45 минут после погружения судна утром 18 июня.

Поиски «Титана» охватили практически 26 тыс. кв. км.

20 июня океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты».

В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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