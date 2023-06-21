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Трамп усомнился в необходимости дебатов с соперниками-республиканцами

Трамп усомнился в целесообразности участия в дебатах с соперниками-республиканцами
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Фото: REUTERS/Amr Alfik/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости своего участия в дебатах с другими республиканцами, которые также выдвинули свои кандидатуры на пост президента США. Об этом он заявил во вторник, 20 июня, в интервью Fox News.

Трамп отметил крайне низкие рейтинги своих товарищей по партии.

«Зачем я буду позволять людям с рейтингами в 1%, 2% или 0% забрасывать меня вопросами целый вечер? Не думаю, что это справедливо», — сказал он.

Согласно данным последних опросов, Трамп является самым популярным среди республиканцев и сильно опережает их. Также бывший президент хочет поучаствовать в дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом, который будет участвовать в выборах от демократов.

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Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.

Ранее, 15 июня, мэр города Майами Фрэнсис Суарес подал документы для участия в президентских выборах США. Суарес выдвигается от Республиканской партии. Он дважды становился мэром Майами — в 2017 и 2021 году.

До этого, 7 июня, бывший вице-президент Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа.

В тот же день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о выдвижении своей кандидатуры.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке 24 мая подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

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