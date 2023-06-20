Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из РФ до 31 декабря 2023 года

Министерство сельского хозяйства РФ предложило продлить временный запрет на вывоз риса из страны до 31 декабря 2023 года. Это следует из проекта постановления, опубликованного во вторник, 20 июня, на федеральном портале проектов нормативных правовых документов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса <…> и крупы рисовой из РФ», — говорится в документе.

Отмечается, что предложение о продлении запрета вносится в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.

В конце декабря 2022 года правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. Временный запрет на их вывоз был установлен 30 июня прошлого года.

В марте текущего года в Минсельхозе сообщили, что основания для роста цен на рис в России в текущем сезоне отсутствуют. Там отметили, что стоимость сырья в настоящее время стабильна, как и розничные цены на крупу в торговых сетях (–1,9% с начала года, по данным Росстата по состоянию на 13 марта этого года).

В ведомстве также подчеркнули, что действующий в стране запрет на экспорт риса и рисовой крупы гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции.