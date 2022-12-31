Правительство продлило запрет на вывоз риса из России

Правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. Постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном 30 декабря.

Ограничения не распространяются на экспорт в страны Евразийского экономического союза, Южную Осетию и Абхазию. Также они не действуют на международные гуманитарные поставки и межправительственные соглашения, на продукцию, вывозимую физическими лицами для личного пользования, и в ряде других случаев.

Временный запрет на вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был установлен кабмином 30 июня и действовал до 31 декабря. Решения были направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.