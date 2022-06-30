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Правительство временно ограничило вывоз кормовых аминокислот и рисовой крупы

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Фото: ТАСС/Дадонкин Дмитрий
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Правительство временно ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Ограничения будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России, сообщили в ведомстве.

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Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. В частности, временные ограничения на экспорт вывоз введены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке.

При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.

Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза и в рамках международных межправительственных соглашений.

По словам первого заместителя Министра сельского хозяйства Оксаны Лут, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией. В частности, запрет на экспорт аминокислот, наличие которых в рационе напрямую влияет на продуктивность и полноценное развитие сельхозживотных, будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве. Ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.

Проект соответствующего постановления был подготовлен Минсельхозом еще в конце мая. Тогда в министерстве указали, производство риса-сырца в России ежегодно составляет более 1,0 млн т (2021 год — 1076,4 тыс. т), крупы риса ‎в 2021 году составило 503,8 тыс. т. По прогнозам ведомства, в этом году валовой сбор риса-сырца должен был составить 1,1 млн т, объем производства крупы риса — 550 тыс. т. Но в апреле на Федоровском подпорном гидроузле Краснодарского края произошло разрушение дамбы. На территории объекта проводятся восстановительные работы, а сев запланирован с учетом их завершения.

Так, ‎в Краснодарском крае возможно снижение посевных площадей, «что позволит произвести порядка 850 тыс. т риса-сырца, что соответствует производству в 434,5 тыс. т крупы риса», говорится в записке.

Отмечается, что ежегодное потребление рисовой крупы в стране составляет порядка 600 тыс. т. Каждый год РФ экспортирует 100 тыс. т рисовой крупы, в том числе в страны ЕАЭС — 20 тыс. т. В ведомстве уточняют, что сокращение производства влечет за собой риски роста внутренних цен на потребительском рынке.

10 марта российская таможенная подкомиссия приняла решение о введении временного запрета на экспорт зерновых культур и сахара в страны ЕАЭС. Ограничение также коснется вывоза из России белого сахара и тростникового сахара-сырца. При этом допускаются поставки в страны ЕАЭС на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

Как уточняет ведомство, запрет на экспорт зерна затронет такие культуры, как пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза. Для поставок по выданным Минпромторгом лицензиям также предусмотрены исключения. Оба ограничения будут действовать до 31 августа текущего года.

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