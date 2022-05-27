Россия с 1 июля может временно запретить экспорт риса

Россия с 1 июля по 31 декабря 2022 года может запретить экспорт риса и рисовой крупы. Проект постановления подготовлен Минсельхозом РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 27 мая.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)», — говорится в документе.

При этом временный запрет не распространяется на рис, который вывозится из РФ ‎в страны Евразийского экономического союза, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам в рамках международных межправительственных соглашений. Кроме того, ограничение не будет действовать на рис, экспортируемый в рамках международных транзитных перевозок, вывозимый в качестве припасов или в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, которые находятся на территориях иностранных государств. Также запрет не будет применен в случае экспорта риса в Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, Донецкую и Луганскую народные республики.

В пояснительной записке указывается, что ограничения предлагается установить в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, а также удержания внутренних цен на рисовую крупу.

По данным Минсельхоза, производство риса-сырца в РФ ежегодно составляет более 1,0 млн т (2021 год — 1076,4 тыс. т), крупы риса ‎в 2021 году составило 503,8 тыс. т. По прогнозам ведомства, в этом году валовой сбор риса-сырца должен был составить 1,1 млн т, объем производства крупы риса — 550 тыс. т. Но в апреле на Федоровском подпорном гидроузле Краснодарского края произошло разрушение дамбы. На территории объекта проводятся восстановительные работы, а сев запланирован с учетом их завершения.

Так, ‎в Краснодарском крае возможно снижение посевных площадей, «что позволит произвести порядка 850 тыс. т риса-сырца, что соответствует производству в 434,5 тыс. т крупы риса», говорится в записке.

Отмечается, что ежегодное потребление рисовой крупы в стране составляет порядка 600 тыс. т. Каждый год РФ экспортирует 100 тыс. т рисовой крупы, в том числе в страны ЕАЭС — 20 тыс. т. В ведомстве уточняют, что сокращение производства влечет за собой риски роста внутренних цен на потребительском рынке.

В то же время 27 мая министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерновых в России в этом сезоне может оказаться значительно выше результатов прошлого года и даже достигнуть максимума. В Россельхозбанке «Известиям» рассказали, что в группу перспективных стран с точки зрения наращивания экспорта зерна входят Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер.