Реклама
Прямой эфир
Мир
СБ ООН 23 июня проведет заседание по Украине
Мир
Рада зарегистрировала постановление о признании Белоруссии страной-агрессором
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Reuters узнало о намерениях пяти стран Европы закупить системы ПВО Mistral
Мир
В ООН одобрили усилия стран Африки по урегулированию кризиса на Украине
Мир
Блинкен призвал КНР «закрыть главу» с китайским аэростатом
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов из РСЗО
Мир
В Белом доме не назвали конкретных сроков встречи Байдена с Си Цзиньпином
Мир
В Германии потребовали от Борреля оценить русофобские заявления президента Чехии
Экономика
ЦБ РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран
Мир
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Происшествия
Пожар разгорелся на стройплощадке около метро «Новослободская» в Москве
Происшествия
Ребенок выпал из окна квартиры на северо-востоке Москвы

Пожар разгорелся на стройплощадке около метро «Новослободская» в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел на стройплощадке около станции метро «Новослободская» в центре Москвы. Об этом 19 июня сообщил источник «Известий».

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что возгорание произошло на Новосущевской улице.

По данным источника «Известий», огонь вспыхнул на цоколе строящегося здания, загорелись строительные материалы. Предварительно, при помощи пожарной автолестницы из помещения было эвакуировано шесть человек.

Площадь пожара и другие его причины выясняются.

Полный угар: до 80% мусорных полигонов в России не защищены от пожаров
В Калининградской области крупное возгорание на свалке затронуло популярный курорт Балтийского побережья

Ранее в этот день на юго-востоке Москвы пожар возник на крыше находящегося на реконструкции цеха. Кадры с густыми черными клубами дыма публиковали «Известия».

В 11:32 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023