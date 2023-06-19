Пожар разгорелся на стройплощадке около метро «Новослободская» в Москве
Пожар произошел на стройплощадке около станции метро «Новослободская» в центре Москвы. Об этом 19 июня сообщил источник «Известий».
В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что возгорание произошло на Новосущевской улице.
По данным источника «Известий», огонь вспыхнул на цоколе строящегося здания, загорелись строительные материалы. Предварительно, при помощи пожарной автолестницы из помещения было эвакуировано шесть человек.
Площадь пожара и другие его причины выясняются.
Ранее в этот день на юго-востоке Москвы пожар возник на крыше находящегося на реконструкции цеха. Кадры с густыми черными клубами дыма публиковали «Известия».
В 11:32 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.