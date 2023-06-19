На юго-востоке Москвы загорелся цех

На юго-востоке Москвы в цеху вспыхнул пожар. Кадры с густыми черными клубами дыма в понедельник, 19 июня, публикуют «Известия».

По предварительной информации, пожар разгорелся на крыше находящегося на реконструкции цеха, расположенного по адресу Грайвороновский проезд, 38.

Сообщается, что в 11:24 мск пожар был локализован на площади 100 кв. м. В 11:32 пожар был полностью ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 18 июня, очевидцы в социальных сетях сообщали о пожаре в Москве, в районе Миусской площади, недалеко от которой расположены фудмолл «Депо» и здание Общественной палаты. По информации «Известий», возгорание оперативно ликвидировали до прибытия оперативных служб.

Ранее, 13 июня, пожар вспыхнул на рынке «Садовод», расположенном на 14-м км МКАД на юго-востоке Москвы. Три павильона с товарами были охвачены огнем. При пожаре пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.