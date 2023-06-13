Один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве
Telegram канал «112» во вторник, 13 июня, сообщил об одном пострадавшем при пожаре на рынке «Садовод» в Москве. Пострадавший отравился продуктами горения.
«Пожар ликвидирован», — уточняется в сообщении.
В 12:18 пожар на площади 30 кв. м удалось полностью ликвидировать. Подробности устанавливаются.
Огонь начал распространяться ранее в этот день в 10:38 и охватил три павильона. Продавцы пытались спасти товар.
Несмотря на происходящее, работа на рынке продолжалась в штатном режиме, паники среди продавцов и покупателей не было.