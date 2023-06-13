Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве

На рынке «Садовод» в Москве 13 июня произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что загорелся один из торговых павильонов рынка.

О пострадавших не сообщается. Подробности в настоящее время устанавливаются.

27 мая на «Садоводе» также произошло возгорание. Тогда загорелись три торговых павильона на третьем этаже. На кадрах с места происшествия было видно, как продавцы спасали вещи. Было видно задымление.