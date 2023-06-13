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Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на рынке «Садовод»

Корреспондент «Известий» рассказала, что рынок «Садовод» продолжает работу, несмотря на пожар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Московский рынок «Садовод» продолжает работу, несмотря на пожар, возникший в некоторых павильонах. Об этом с места событий сообщила 13 июня корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Как следует из представленных журналистом кадров, в павильонах торговой площадки находятся покупатели и продавцы. Паники среди персонала рынка не наблюдается.

«На данный момент «Садовод» продолжает работать», — сказала корреспондент.

Он обратила внимание, что торговля продолжается, хотя половина павильона чуть подальше затянута дымом.

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Сейчас горят три торговых павильона, добавила журналист. Возгорание возникло в 10:38, уточнила она.

Пожар на рынке начался ранее в этот день. На кадрах, снятых с места события, видно, как продавцы пытались спасти товар. В настоящее время огонь локализовали на площади 30 кв. м, информации о пострадавших не приводится.

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