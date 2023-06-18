Очевидцы сообщили о пожаре на Миусской площади в Москве

Пожар произошел в районе Миусской площади в центре Москвы вечером в воскресенье, 18 июня. Очевидцы делятся кадрами с поднимающимся столбом густого черного дыма в социальных сетях.

Сообщается, что на место уже выехали пожарные. Точный адрес уточняется, возможно, горит задание на ремонте.

Отмечается, что рядом с местом пожара расположены фудмолл «Депо» и здание Общественной палаты.

По информации «Известий», возгорание оперативно ликвидировали до прибытия оперативных служб. Предварительно, пожар возник во время проведения кровельных работ на площади 5 кв. м.

О пострадавших не сообщается.

Ранее, 13 июня, пожар вспыхнул на рынке «Садовод», расположенном на 14-м км МКАД на юго-востоке Москвы. Три павильона с товарами были охвачены огнем. При пожаре пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.