В ООН одобрили усилия стран Африки по урегулированию кризиса на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия африканских стран по снижению напряженности между Россией и Киевом. Об этом 19 июня сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирную инициативу африканских стран.

«Мы приветствуем усилия со стороны всех стран, в том числе африканских, с целью снижения напряженности между Россией и Украиной. Посмотрим, какого прогресса можно достичь в рамках данной инициативы», — заявил Хак на брифинге.

Представитель генсека ООН отметил, что вовлеченность стран Африки в усилия по сближению стран, определенно, является «очень позитивным знаком».

Ранее 19 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что диалог с группой африканских стран по Украине будет продолжен на саммите Россия – Африка.

17 июня африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президенты Сенегала, Замбии и Коморских Островов, а также спецпредставители лидеров Египта, Уганды и Конго.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

До этого, 16 июня, Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что между сторонами должен состояться обмен военнопленными, а также даны гарантии безопасности всем странам.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявляли, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.