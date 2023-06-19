Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН одобрили усилия стран Африки по урегулированию кризиса на Украине
Мир
Блинкен призвал КНР «закрыть главу» с китайским аэростатом
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов из РСЗО
Мир
В Белом доме не назвали конкретных сроков встречи Байдена с Си Цзиньпином
Мир
В Германии потребовали от Борреля оценить русофобские заявления президента Чехии
Экономика
ЦБ РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран
Мир
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Мир
Нарышкин сообщил об отказе сотен украинских дипломатов возвращаться на родину
Культура
Историческому музею передадут связанные с историей Крыма реликвии
Мир
В Германии люди застряли на аттракционах во время пожара в парке развлечений
Мир
В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
Мир
СМИ сообщили о пяти людях в пропавшем в районе обломков «Титаника» батискафе
Общество
Суд в Москве изъял у бывшего московского следователя более тысячи биткоинов
Сюжет:

В ООН одобрили усилия стран Африки по урегулированию кризиса на Украине

Представитель генсека ООН Хак заявил одобрении усилий Африки для окончания конфликта на Украине
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия африканских стран по снижению напряженности между Россией и Киевом. Об этом 19 июня сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирную инициативу африканских стран.

«Мы приветствуем усилия со стороны всех стран, в том числе африканских, с целью снижения напряженности между Россией и Украиной. Посмотрим, какого прогресса можно достичь в рамках данной инициативы», — заявил Хак на брифинге.

Представитель генсека ООН отметил, что вовлеченность стран Африки в усилия по сближению стран, определенно, является «очень позитивным знаком».

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Ранее 19 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что диалог с группой африканских стран по Украине будет продолжен на саммите Россия – Африка.

17 июня африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президенты Сенегала, Замбии и Коморских Островов, а также спецпредставители лидеров Египта, Уганды и Конго.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

До этого, 16 июня, Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что между сторонами должен состояться обмен военнопленными, а также даны гарантии безопасности всем странам.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявляли, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023