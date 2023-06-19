В Кремле оценили итоги встречи Путина с африканскими лидерами

Диалог с группой африканских стран будет продолжен на саммите Россия – Африка, так прокомментировал в понедельник, 19 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков итоги встречи президента РФ Владимира Путинина и африканских лидеров в Санкт-Петербурге.

«Диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть определенные темы, которые могут реализовываться <...> Работа будет продолжаться в том числе на саммите Россия – Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге», — заявил Песков.

Ранее в этот день президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление было сделано Рамафосой по итогам встреч с лидерами России и Украины, состоявшихся ранее в выходные.

17 июня африканские лидеры посетили Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, заявив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президенты Сенегала, Замбии и Коморских Островов, а также спецпредставители лидеров Египта, Уганды и Конго.

До этого, 16 июня, Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что между сторонами должен состояться обмен военнопленными, а также даны гарантии безопасности всем странам.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.