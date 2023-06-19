На фиолетовой ветке метро Москвы увеличены интервалы из-за человека на путях

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом 19 июня говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным на 18:37, движение вводится в график. Подробности происшествия пока устанавливаются.

5 июня сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на пути. В результате пришлось на время остановить движение поездов от станции «Ховрино» до «Сокола».