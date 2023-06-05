На зеленой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения из-за человека на путях

Интервалы движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии московского метро увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

Позднее в ведомстве уточнили, что движения поездов нет от станции «Ховрино» до станции «Сокол». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 11:43 мск движение восстановлено и вводится в график.

Накануне вечером подобный случай произошел на фиолетовой ветке Московского метрополитена. Тогда из-за человека на путях движение поездов не осуществлялось на Таганско-Краснопресненской линии — от «Таганской» до «Выхино». Оно было также оперативно восстановлено.