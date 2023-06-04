В Москве на фиолетовой линии метро человек упал на пути
Движение поездов не осуществляется вечером в воскресенье, 4 июня, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро от «Таганской» до «Выхино». Об этом предупреждает в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за человека на путях.
2 июня сообщалось, что в Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета, не дождавшись срабатывания механизма. Хулигана задержала полиция. Ему грозит уголовная ответственность за порчу имущества и штраф, покрывающий расходы на ремонт.