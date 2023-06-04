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В Москве на фиолетовой линии метро человек упал на пути

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Движение поездов не осуществляется вечером в воскресенье, 4 июня, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро от «Таганской» до «Выхино». Об этом предупреждает в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за человека на путях.

2 июня сообщалось, что в Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета, не дождавшись срабатывания механизма. Хулигана задержала полиция. Ему грозит уголовная ответственность за порчу имущества и штраф, покрывающий расходы на ремонт.

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