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В России ужесточат налог на добычу драгметаллов
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В России ужесточат налог на добычу драгметаллов

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В России ужесточат налогообложение на добычу драгоценных металлов, извлекаемых в рудах других металлов. Такую меру предложила Генпрокуратура и поддержал Минфин. Об этом говорится в письме замглавы Минфина Алексея Сазанова в правительство (есть у «Известий»).

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«Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы, для дальнейшего обсуждения с заинтересованными ведомствами и представителями предпринимательского сообщества», — рассказали «Известиям» в Минфине.

Согласно налоговому законодательству, сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Что же касается драгметаллов, извлекаемых попутно из отвалов и отходов добывающих компаний, к ним применяется льготная ставка НДПИ 0%, добавил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

При этом попутные драгметаллы встречаются на месторождениях довольно часто, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, отдельные компании могут специально рассчитывать на то, что объем таких попутных драгметаллов окажется довольно велик и доходы с них можно будет не учитывать при выплате налогов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорогое — стоит: в России ужесточат налог на добычу драгметаллов

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