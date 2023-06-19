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Дорогое — стоит: в России ужесточат налог на добычу драгметаллов

Как к инициативе отнесся бизнес
Фото: РИА Новости/Ярослав Чингаев
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В России могут ввести налоговые выплаты на добычу драгоценных металлов, извлекаемых попутно в других рудах. Такую меру предложила Генпрокуратура, ее поддержал Минфин. Сейчас попутная добыча драгметаллов налоговыми выплатами не облагается, мера позволит России увеличить поступления в бюджет более 100 млрд рублей в год, отмечают аналитики. При этом представители бизнеса видят риск негативных последствий для компаний из-за повышения фискальной нагрузки. В Минфине отметили, что проведут обсуждения с участниками отрасли.

За всё надо уплатить

В России ужесточат налогообложение на добычу драгоценных металлов, извлекаемых в рудах других металлов. Такую меру предложила Генпрокуратура и поддержал Минфин. Об этом говорится в письме замглавы Минфина Алексея Сазанова в правительство (есть у «Известий»).

— Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы, для дальнейшего обсуждения с заинтересованными ведомствами и представителями предпринимательского сообщества, — рассказали «Известиям» в Минфине.

Согласно налоговому законодательству, сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Что же касается драгметаллов, извлекаемых попутно из отвалов и отходов добывающих компаний, к ним применяется льготная ставка НДПИ 0%, добавил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

шахта
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

При этом попутные драгметаллы встречаются на месторождениях довольно часто, отметил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, отдельные компании могут специально рассчитывать на то, что объем таких попутных драгметаллов окажется довольно велик и доходы с них можно будет не учитывать при выплате налогов.

С введением новой меры эта неформальная часть бизнеса будет поставлена на контроль государства, что будет оправданно в условия экономического давления на Россию и необходимости искать новые источники пополнения бюджета, добавил Георгий Остапкович.

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Такие случаи могут выявляться прокурорскими проверками, подтвердил «Известиям» источник в отрасли. Например, при добыче железа компании могут находить золото, а при добыче вольфрама и молибдена — платину, не указывая их объемы в документации, уточнил он.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру и добывающие компании.

руда
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

В начале июня Минфин сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года нефтегазовые доходы российского бюджета сократились в два раза, до 2,853 трлн рублей. Общие доходы упали на 19%, а расходы увеличились на 27%. То есть для компенсации потерь в ближайшие месяцы доходы бюджета должны увеличиться.

В ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что по итогам 2023-го план по доходам федерального бюджета будет выполнен, несмотря на нынешнее отставание.

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Хорошо в меру

По данным Союза золотопромышленников, производство аффинированного золота из попутного производства составляет порядка 15–20 т в год.

— НДПИ на добычу золота в России составляет 6% от стоимости добытого металла. Текущие цены на мировом рынке составляют $1961 за тройскую унцию. В 1 т золота 32150,7 тройских унций. Получается, что в 15 т будет 482 260,5 тройских унций, а в 20 т — 643 014, — отметил Владимир Чернов.

золото
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В итоге данная мера может увеличить доходы бюджета на 80–105 млрд рублей, не считая поступлений добычи других драгметаллов, отметил эксперт.

Необходимо активное участие в обсуждении нового возможного налога со стороны участников рынка драгоценных металлов, которых непосредственно затронет введение нового налога, в связи с чем они будут нести дополнительные финансовые издержки, считает президент Ассоциации профессиональных участников рынка драгоценных металлов Юлия Татушина-Чарская.

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— Введение дополнительных налогов может негативно сказаться на деятельности отрасли в целом, и, в частности, на отдельных ее представителях, — добавила представитель отрасли.

Отсутствие выплат налога на добычу попутных драгметаллов вполне оправданно — в отличие от нефти или газа твердые ископаемые получают какую-либо стоимость только после их извлечения из руды в процессе многоступенчатой, длительной и дорогостоящей ее переработки, полагает аналитик Алексей Калачев.

промывка золота
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Это касается даже основных, коренных металлов. Содержание же попутных драгметаллов в рудах других металлов, как правило, очень невелико. Извлечение драгметаллов в этой ситуации зачастую может оказаться просто нерентабельным. А с введением налоговых выплат их добыча станет совсем невыгодной, — сказал он.

Освобождение от налоговых выплат и нулевая ставка НДПИ потому и применялись, чтобы стимулировать добывающие компании увеличивать извлечение попутных ресурсов — без такого стимулирования добыча попутного золота, скорее всего, просто упадет, и Минфин всё равно мало что от этого получит, добавил Алексей Калачев.

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