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На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

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Фото: Министерство обороны РФ
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Мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» 18 июня в своем Telegram-канале.

В регионе с 01:43 мск объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

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Днем ранее, 17 июня, на севере Киевской области прогремели взрывы. За несколько минут до сообщения о взрывах издание сообщало об объявлении воздушной тревоги в Киевской и Черниговской областях.

16 июня издание «Страна» сообщило о серии взрывов в Киеве и Киевской области. Там работала система ПВО.

В ночь на 14 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области, Одессе и Харькове. Позже Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о двух поврежденных промышленных объектах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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