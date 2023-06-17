Украинское издание сообщило о взрывах в Киевской области

На севере Киевской области прогремели взрывы. Об этом 17 июня сообщает украинское издание Klymenko Time.

Известно, что областная военная администрация подтвердила работу ПВО по беспилотнику.

За несколько минут до сообщения о взрывах издание сообщало об объявлении воздушной тревоги в Киевской и Черниговской областях. Затем воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что причиной воздушной тревоги стало движение БПЛА неустановленного типа над северными регионами страны.

Министерство обороны РФ появившуюся информацию не комментировало.

За день до этого, 16 июня, издание «Страна» сообщило о серии взрывов в Киеве и Киевской области. Там также работала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.