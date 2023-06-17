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Украинское издание сообщило о взрывах в Киевской области

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Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов
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На севере Киевской области прогремели взрывы. Об этом 17 июня сообщает украинское издание Klymenko Time.

Известно, что областная военная администрация подтвердила работу ПВО по беспилотнику.

За несколько минут до сообщения о взрывах издание сообщало об объявлении воздушной тревоги в Киевской и Черниговской областях. Затем воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что причиной воздушной тревоги стало движение БПЛА неустановленного типа над северными регионами страны.

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Министерство обороны РФ появившуюся информацию не комментировало.

За день до этого, 16 июня, издание «Страна» сообщило о серии взрывов в Киеве и Киевской области. Там также работала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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