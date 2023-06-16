Очевидцы сообщили о серии взрывов в Киеве и Киевской области

В Киеве и Киевской области произошла серия взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 16 июня сообщают очевидцы, а также ряд украинских СМИ, в том числе издание «Страна».

Воздушная тревога в настоящий момент объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черновицкой областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил изданию «Страна» взрыв в Подольском районе столицы. По его словам, на Киев «еще летят ракеты».

Другие подробности не приводятся. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

Ранее, в ночь на 14 июня, украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области, Одессе и Харькове. Позже Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о двух поврежденных промышленных объектах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.