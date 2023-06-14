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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

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Фото: ТАСС
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Взрывы произошли в Одессе в среду, 14 июня, о чем сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

По информации издания, сейчас на территории Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Накануне стало известно о взрывах в Киеве, Кривом Роге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Кропивницком и Тернопольской области. Помимо этого, в 03:54 стало известно об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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