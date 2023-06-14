На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы произошли в Одессе в среду, 14 июня, о чем сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
По информации издания, сейчас на территории Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.
В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.
Накануне стало известно о взрывах в Киеве, Кривом Роге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Кропивницком и Тернопольской области. Помимо этого, в 03:54 стало известно об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.