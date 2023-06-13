На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепре и Кривом Роге

В Киеве, Кривом Роге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом сообщило украинское агентство ТСН в Telegram-канале 13 июня.

По информации издания, также взрывы прозвучали в Кропивницком и Тернопольской области.

В 03:54 сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

Ранее этой же ночью сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, а также в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Одесской областях.

В ночь на 12 июня сообщалось о взрывах в Харькове. Тогда же в семи областях Украины звучала воздушная тревога.

Ночью 11 июня украинский телеканал ТСН также сообщил, что в Харькове ночью были слышны взрывы.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.