На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское агентство ТСН в Telegram-канале 13 июня.
В Днепропетровской, а также Черкасской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Одесской областях объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.
В ночь на 12 июня сообщалось о взрывах в Харькове. Тогда же в семи областях Украины звучала воздушная тревога.
Ночью 11 июня украинский телеканал ТСН также сообщил, что в Харькове ночью были слышны взрывы.
Также в ночь на 11 июня украинское издание «Зеркало недели» заявляло о взрывах в Сумской области. Удары были слышны в Шосткинском районе.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.