Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы произошли в Харькове. Об этом в ночь на 12 июня сообщил украинский телеканал ТСН.

По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что в Харьковской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) звучала воздушная тревога.

Накануне украинское издание «Страна.ua» написало о взрывах и воздушной тревоге в Харькове.

Ночью 11 июня украинский телеканал ТСН также сообщил, что в Харькове ночью были слышны взрывы.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.