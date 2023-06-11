Украинское СМИ сообщило о взрывах в Харькове

Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом 11 июня сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.



«Пишут о взрыве в Харькове, где объявлена тревога», — говорится в сообщении.



Сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 16:20.

Ранее, 11 июня, украинский телеканал ТСН сообщил, что в Харькове ночью были слышны взрывы.



Также в ночь на 11 июня украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Сумской области. Удары были слышны в Шосткинском районе.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.



Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.