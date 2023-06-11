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Украинское СМИ сообщило о взрывах в Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом 11 июня сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Пишут о взрыве в Харькове, где объявлена тревога», — говорится в сообщении.

Сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 16:20.

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Ранее, 11 июня, украинский телеканал ТСН сообщил, что в Харькове ночью были слышны взрывы.

Также в ночь на 11 июня украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Сумской области. Удары были слышны в Шосткинском районе.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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