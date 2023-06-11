Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы были слышны ночью в Харькове. Об этом 11 июня сообщил украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что, по предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

Ранее в этот день стало известно о взрывах в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). В городе объявлена воздушная тревога.

Также в ночь на 11 июня украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Сумской области. Удары были слышны в Шосткинском районе.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.