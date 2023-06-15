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В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленных объектов

Генштаб ВСУ: в Днепропетровской области после взрывов повреждены промышленные объекты
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Промышленные объекты повреждены в Днепропетровской области Украины после произошедших ночью взрывов. Об этом говорится в сообщении на странице генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале уточнил, что два поврежденных промышленных предприятия находятся в Кривом Роге. На обоих объектах возникли пожары.

В ночь 14 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области, Одессе и Харькове. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях.

Накануне стало известно о взрывах в Киеве, Кривом Роге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Кропивницком и Тернопольской области. Также сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины.

В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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