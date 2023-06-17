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Во Франции в ходе акции против железнодорожной линии были ранены 12 жандармов

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Во Франции во время протестной акции против проекта высокоскоростной железной дороги Лион — Турин 12 жандармов получили ранения. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Спасибо 2 тыс. полицейским и жандармам, которые были мобилизованы сегодня для обеспечения соблюдения республиканского порядка. Оказана помощь двенадцати раненым жандармам», — написал он в своем Twitter.

По данным телеканала BFM, также известно об одном раненом среди протестовавших. Акция, инициированная защитниками окружающей среды, проходила «в условиях напряженности», силы правопорядка применяли слезоточивый газ.

«Был сформирован «черный блок» из примерно 300 человек, которые бросали предметы в подразделения мобильных сил», — приводит издание слова префекта Савойи Франсуа Равье.

По данным властей, в акции приняли участие около 3 тыс. человек, которые двигались по близлежащим железнодорожным путям, срывая график поездов.

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О начале акции сообщил ранее 17 июня телеканал BFM. Проект строительства ж/д линии Лион — Турин, против которого выступают манифестанты, предусматривает строительство тоннеля длиной более 57 км, пересекающего Альпы между Сен-Жан-де-Морьен и Сузой. Противники проекта осуждают экологические последствия возможного строительства.

Позже в этот же день стало известно о том, что протестующие устроили столкновения с полицией. Глава МВД Жеральд Дарманен утверждал, что перед началом акции все ее участники были проверены на наличие предметов, которые могли бы использоваться в качестве оружия.

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