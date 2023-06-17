Французы вышли на акцию против высокоскоростной ж/д линии Лион — Турин

Противники строительства высокоскоростной железнодорожной линии Лион — Турин вышли на акцию в Савойе, митинг собрал тысячи французов. Об этом 17 июня сообщил телеканал BFM.

Акция проходит, несмотря на запрет, вынесенный административным судом Гренобля, в долине Морьен. До этого митинг запретила префектура Савойи, чиновники пояснили, что приняли решение из соображений безопасности.

По оценке МВД Франции, в протесте участвуют около 2 тыс. активистов, организаторы сообщили о четырех. Полицейские уже задержали около 30 граждан Италии и передали их итальянским властям.

Строительство новой линии должно проходить при поддержке Европейского союза (ЕС). Как уточняется, 70% линии расположат во Франции, 30% — в Италии.

Проект предусматривает строительство тоннеля длиной более 57 км, пересекающего Альпы между Сен-Жан-де-Морьен и Сузой. Противники строительства осуждают экологические последствия возможного строительства.

В марте в Риме состоялось шествие движения Fridays for Future («Пятницы ради будущего»). Несколько тысяч молодых людей прошли от центральной площади Пьяцца-делла-Репубблика по центральным улицам итальянской столицы.

В акции приняли участие не только экоактивисты, но и зоозащитники, анархисты, а также группа радикалов. Начало движению Fridays for Future положила шведская экоактивистка Грета Тунберг,