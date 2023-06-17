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Во Франции в ходе акции против ж/д линии произошли столкновения с полицией

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Во Франции демонстранты, устроившие акцию против строительства высокоскоростной железной дороги Лион — Турин, устроили столкновения с полицией. Об этом сообщает издание France 24.

Уточняется, что железную дорогу намерены построить без разрешения французской префектуры Савойя. В связи с этим 17 июня около 3–4 тыс. манифестантов направились из коммуны Ла Шапель в сторону Сан-Жан-де-Морьен. Известно, что в акции поучаствовали и представители власти — депутаты Национального собрания Франции.

Так, основной посыл протестующих — прекратить постройку железной дороги в связи с пагубными последствиями для местных водных ресурсов.

«Демонстрация была организована французскими и итальянскими экологическими группами, которые заявляют, что проект , предусматривающий создание 260-километровой системы туннелей через Альпы, уже привел к высыханию нескольких природных источников воды в этом районе», — уточняет издание.

Как сообщается в материале, экоактивисты были настроены особенно агрессивно — они забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и пиротехникой, тем самым провоцируя их на применение слезоточивого газа. Известно, что в результате беспорядков, в частности применения пиротехники, загорелась трава около железнодорожных путей.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в свою очередь, утверждает, что перед началом акции все ее участники были проверены на наличие предметов, которые могли бы использоваться в качестве оружия.

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Известно, что проведение акции не согласовано — она проходит несмотря на запрет, вынесенный административным судом Гренобля, в долине Морьен.

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