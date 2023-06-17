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Сербский футбольный клуб «Спартак» назначил Кержакова главным тренером

Сербский ФК «Спартак» объявил, что назначил Кержакова главным тренером
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Экс-футболист сборной России Александр Кержаков стал главным тренером «Спартака» из сербской Суботицы. Об этом 17 июня говорится на официальной странице футбольного клуба в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Контакт с наставником подписан на один сезон с возможностью продления на год. На посту главного тренера «Спартака» Кержаков сменил Милана Милановича.

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Как уточняет «Спорт-Экспресс», президент «Спартака» Никола Симович подтвердил информацию о назначении Кержакова.

Футболист покинул страну осенью 2022 года и уехал вместе с семьей в Дубай. В сербский клуб он перешел из кипрского «Кармиотисса».

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола и клуба «Зенит».

После карьеры футболиста он начал тренерскую деятельность с нижегородским «Пари НН», который летом 2022 года не стал продлевать контракт с тренером.

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