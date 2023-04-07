Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле

Кержаков рассказал о причине своего отъезда из России

Кержаков: мне и моей супруге стало тяжело из-за осознания масштабности происходящего
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков сообщил, что уехал из России из-за того, что ему и его супруге стало тяжело из-за осознания масштабности происходящего. Об этом он рассказал в четверг, 6 апреля, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube.

«Потому что каждый день ты это всё видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело и моей супруге», — сказал Кержаков.

По его словам, он и его семья не сбежали, не открестились от страны и не эмигрировали. Кержаков добавил, что они «просто захотели уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко».

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола и клуба «Зенит». Он был в составе «Зенита», «Динамо», а также стал победителем Кубка УЕФА в составе испанской «Севильи». После карьеры футболиста он начал тренерскую деятельность с нижегородским «Пари НН», который летом 2022 года не стал продлевать контракт с тренером.

Остров для везения: Кержаков будет работать на Кипре
Знаменитый форвард возглавил клуб русского владельца, где играет 37-летний Томаш Губочан

Кержаков покинул страну осенью 2022 года и уехал вместе с семьей в Дубай. Позже его семья переехала на Кипр, так как бывший футболист сборной России подписал контракт с местным ФК «Кармиотисса». Он стал главным тренером клуба с 8 февраля, но уже 1 апреля покинул этот пост.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023