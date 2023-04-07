Кержаков рассказал о причине своего отъезда из России

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков сообщил, что уехал из России из-за того, что ему и его супруге стало тяжело из-за осознания масштабности происходящего. Об этом он рассказал в четверг, 6 апреля, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube.

«Потому что каждый день ты это всё видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело и моей супруге», — сказал Кержаков.

По его словам, он и его семья не сбежали, не открестились от страны и не эмигрировали. Кержаков добавил, что они «просто захотели уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко».

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола и клуба «Зенит». Он был в составе «Зенита», «Динамо», а также стал победителем Кубка УЕФА в составе испанской «Севильи». После карьеры футболиста он начал тренерскую деятельность с нижегородским «Пари НН», который летом 2022 года не стал продлевать контракт с тренером.

Кержаков покинул страну осенью 2022 года и уехал вместе с семьей в Дубай. Позже его семья переехала на Кипр, так как бывший футболист сборной России подписал контракт с местным ФК «Кармиотисса». Он стал главным тренером клуба с 8 февраля, но уже 1 апреля покинул этот пост.