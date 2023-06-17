«Роснефть» и китайская нефтегазовая корпорация перешли на оплату сырья в нацвалютах

«Роснефть» и Китайская национальная корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 16 июня по итогу встречи с CNPC на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — сказано в заявлении.

Также в «Роснефти» отметили, что их сотрудничество с CNPC вносит значительный вклад в реализацию поставленной двумя лидерами стран цели, которая предполагает достижение товарооборота между Россией и Китаем в размере $200 млн. Российская компания ожидает, что объем взаимной торговли превысит этот уровень уже в 2023 году.

Ранее, 22 марта, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания успешно взаимодействует с CNPC по целому ряду направлений и допускает возможность расширения сотрудничества, способствуя энергодиалогу между Россией и Китаем. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области разведки, добычи, поставок нефти и углеродного менеджмента.

4 февраля «Роснефть» и CNPC договорились о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития. Это произошло в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин.

В этот же день «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Договоренность была достигнута в ходе визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин.