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«Роснефть» и CNPC договорились о дополнительных поставках нефти в Китай

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«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Договоренность была достигнута в ходе визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин.

Как сообщается на сайте «Роснефти», поставки предназначены для удовлетворения нужд КНР в нефтепродуктах. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе страны.

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«Совокупные поставки компании в Китай с 2005 года составили 442 млн т нефти. «Роснефть» занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. Также «Роснефть» является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай. С 2009 года компания экспортировала около 41 млн т нефтепродуктов», — добавили в пресс-службе российской компании.

Кроме того, в ходе визита были подписаны соглашения в области низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества.

Рынок позитивно отреагировал на сообщения о новом поставочном контракте. Так, на торгах акции российской компании выросли в цене на 5% (до 597 рублей за бумагу). Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» кандидат экономических наук Сергей Суверов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что рост котировок свидетельствует о высокой оценке перспектив развития «Роснефти» со стороны инвесторов.

«Наличие портфеля долгосрочных контрактов и расширение присутствия компании на крупнейших рынках, в том числе на рынке Китая, на фоне реализации таких значимых добычных проектов, как «Восток Ойл», создает зону устойчивого прогноза для рынка и понимание, как будет развиваться компания в дальнейшем. Это является сильнейшим фактором инвестиционной привлекательности компании и заделом для дальнейшего роста ее капитализации», — сказал он.

Путин отправился в Китай на открытие зимних Олимпийских игр. В делегацию, сопровождающую главу государства, в частности, вошли министр энергетики страны Николай Шульгинов и глава «Роснефти» Игорь Сечин. В ходе визита 4 февраля состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне, в ходе которых был подписан пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

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