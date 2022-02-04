«Роснефть» и CNPC стали партнерами в сфере низкоуглеродного развития

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития. Это произошло в пятницу, 4 февраля, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин.

Меморандум подписали глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян. В соответствии с соглашением компании должны будут проработать перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития. Речь в числе прочего идет о сокращении выбросов парниковых газов, включая метан, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS).

«Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития. Разработанные компаниями низкоуглеродные технологии, включая «умные» и цифровые решения, могут быть в будущем применены в рамках масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или Китае», — сообщили в пресс-службе российской нефтяной компании.

Кроме того, «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе КНР. На фоне новостей о новом поставочном контракте акции российской компании на торгах выросли в цене на 5% (до 597 рублей за бумагу).

Путин отправился в Китай на открытие зимних Олимпийских игр. В делегацию, сопровождающую главу государства, в частности, вошли министр энергетики страны Николай Шульгинов и глава «Роснефти» Игорь Сечин. В ходе визита 4 февраля состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне, в ходе которых был подписан пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Заместитель главы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин обратил внимание на тот факт, что Сечин стал единственным из руководителей крупных компаний, кто вошел в состав российской делегации.

«Такое решение объясняется тем фактом, что Китай уже многие годы плодотворно развивает сотрудничество с Россией в области энергетики при помощи такой универсальной площадки, как Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, координатором которого с российской стороны выступает комиссия по ТЭК при президенте РФ. Секретарь комиссии Игорь Сечин много лет возглавлял энергодиалог двух стран, ему удалось наладить конструктивные отношения с ключевыми фигурами в китайской энергетике, поэтому его участие в составе российской делегации обеспечило всеобъемлющее представительство российского ТЭК», — сказал он «Известиям».