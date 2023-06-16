Число погибших из-за торнадо на юге США выросло до четырех

Число погибших из-за торнадо в американских штатах Техас и Флорида в ночь на пятницу, 16 июня, выросло до четырех. Об этом сообщила газета The New York Times

Первый торнадо бушевал в Перритоне, штат Техас. Там погибли три человека. По словам очевидцев, стихией разрушена центральная часть города, в том числе здание банка, пожарного сервиса и медицинской помощи. Пострадали 75 человек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт призывал жителей штата прислушаться к указаниям властей и принять все необходимые меры предосторожности.

Еще один человек погиб во Флориде. Из-за торнадо юго-востоке США примерно 400 тыс. домохозяйств остаются без света.

В мае американские «охотники за штормами» заглянули внутрь торнадо. Ученый Рид Тиммер и его команда перехватили мощный смерч в Спэлдинге, штат Небраска и показали происходящее внутри стихии.