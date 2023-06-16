В США из-за торнадо три человека погибли и около 100 пострадали

Три человека погибли и около 100 госпитализированы из-за торнадо, обрушившегося на Перритон в штате Техас. Об этом сообщил телеканал ABC News 15 июня.

В результате инцидента в городе отключили электричество, разрушены трейлеры и сбиты вышки связи. Представитель местной больницы сообщил, что учреждение работает при помощи электрогенераторов.

«Наши бригады прибывают на место и помогают снять линии с автомобилей и через дороги. Мы патрулируем линии электропередач, ведущие в город, а также оцениваем возможные повреждения на главной подстанции в городе. Судя по всему, город не пострадал, но мы обесточили его из соображений безопасности», — говорится в заявлении американской энергетической компании Xcel Energy.

Губернатор штата Грег Эбботт призывал всех техасцев прислушаться к указаниям государственных и местных властей и принять все необходимые меры предосторожности.

Несколько торнадо прошли по центральной части США 19 апреля, в результате погибли по меньшей мере два человека. Жители Коула получили ранения разной степени, некоторым потребовалась госпитализация.