Посол Австралии был вызван в МИД РФ

Посол Австралии Грейм Михан был вызван в МИД РФ, где ему заявили протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка, о чем стало известно в пятницу, 16 июня.

«Подчеркнуто, что рассматриваем это как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю», — говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве указали, что российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры.

О том, что Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства, стало известно еще в августе прошлого года. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года. Отмечается, что, согласно договору аренды, РФ должна была закончить строительство в течение трех лет. Однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено. Уточнялось, что это решение не затрагивает существующее российское посольство.

В июне 2023 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о внесении законопроекта на рассмотрение парламента об отмене аренды земельного участка под строительство посольства РФ в австралийской столице.

15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать решение Канберры. По его словам, Австралия усердно продвигается в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада.